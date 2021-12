Isaiah Canaan: “Un paio di team di EuroLega farebbero i playoff NBA”

Isaiah Canaan è uno dei migliori americani che milita in Europa e ha avuto anche un passato più o meno importante in NBA. Nel 2013 fu draftato dagli Houston Rockets ma non è mai stato un perno centrale di qualche team NBA. Dopo varie avventure negli Stati Uniti d’America e un brevissima passaggio in Cina, dal 2020 è nella caldissima Kazan, con la quale ha eliminato la Virtus Bologna, estromettendola dall’EuroLega.

Parlando proprio di EuroLega, Isaiah Canaan ha detto che secondo lui un paio di squadre di EuroLega potrebbero tranquillamente fare i playoff in NBA. Noi ci immaginiamo che queste due squadre siano il Barcelona e l’Efes, anche se CSKA e Milano non è che se la passano proprio male:

“Penso che un paio di squadre potrebbero centrare i playoff in NBA”, ha detto Isaiah Canaan in un’intervista al RIA Novosti. “Perché no? È difficile confrontare questi campionati, ma anche l’EuroLega è forte e diversi leader del torneo potrebbero giocare ai playoff NBA. Ma questo può essere verificato solo se giocano lì. Finora, queste sono solo riflessioni che contano zero”. “In NBA giocano spesso e si allenano poco, un po’ come succede in EuroLeague da qualche anno a questa parte con la regular season. Mi piace. Più corrisponde all’NBA e meglio è. Per quanto riguarda l’intensità, le partite di EuroLeague sono molto intense. Non è facile in tutti i migliori campionati d’Europa. È lo stesso in VTB, ci sono molti giocatori eccellenti”.

Insomma, il nativo di Biloxi in Mississippi apprezza particolarmente la massima competizione europea per club. E crede che ci sia dell’ottimo lavoro dietro. Sarebbe carino confrontare i migliori team europei con i migliori team NBA. Al momento è utopistico ma nel mondo tutto cambia perciò non possiamo non pensare che una cosa del genere possa succedere.

