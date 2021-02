Gli Houston Rockets potrebbero muoversi ancora in uscita

Non solo la cessione di James Harden, dopo la quale hanno vinto 6 delle 9 partite disputate: nelle prossime settimane gli Houston Rockets potrebbero decidere di privarsi anche di PJ Tucker e Danuel House Jr.

Il primo era stato definito come “scontento” già nella offseason, il contratto in scadenza la prossima estate ne faciliterebbe la cessione, per la quale i Rockets chiederebbero una scelta del primo turno oppure tre scelte del secondo, secondo Brian Windhorst. Stesso prezzo fissato anche per House, le cui cifre sono scese in questa stagione a 7.3 punti di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.