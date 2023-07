Houston Rockets scatenati: contrattone a Dillon Brooks, poi altri due arrivi

Sono gli Houston Rockets la prossima squadra di Dillon Brooks, scaricato dai Memphis Grizzlies dopo essere stato protagonista in negativo della serie persa contro i Lakers. Il giocatore è stato il centro di una sign-and-trade con Memphis ed ha firmato un quadriennale da 80 milioni di dollari complessivi. In cambio, i Grizzlies ottengono Josh Christopher.

Ma i Rockets non si sono fermati qui: hanno finalizzato la cessione di Usman Garuba e TyTy Washington Jr agli Atlanta Hawks per liberare spazio, poi sono andati a prendere Patty Mills dai Brooklyn Nets. I dettagli della trade per ora non sono stati divulgati. Infine hanno firmato il centro australiano Jock Landale, in uscita dai Phoenix Suns, con un quadriennale da 32 milioni di dollari.

Il tutto dopo aver portato in Texas solo ieri Fred VanVleet con un altro quadriennale da 130 milioni di dollari. I Rockets, che saranno allenati da Ime Udoka nella prossima stagione, si presenteranno ai nastri di partenza con un roster da tenere d’occhio.

