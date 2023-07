I Lakers confermano D’Angelo Russell e Austin Reaves

Dopo le prime 4 aggiunte della free agency, i Los Angeles Lakers continuano ad aggiungere pezzi, in questo caso blindando D’Angelo Russell e Austin Reaves. Entrambi da ieri erano free agent ed entrambi firmeranno nuovi accordi con i giallo-viola.

Per Russell si tratta di un biennale da 37 milioni di dollari complessivi. Per Reaves, autentica rivelazione dell’ultima stagione dei Lakers, invece un quadriennale da 56 milioni di dollari. Los Angeles ha quindi di fatto confermato in toto il core che l’ha portata alle Finali di Conference: Russell, Reaves e Hachimura, oltre ovviamente a LeBron James ed Anthony Davis che avevano già un lungo contratto.

RFA Austin Reaves has agreed to return to the Los Angeles Lakers on a four-year, $56 million Early Bird maximum contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Agents Aaron Reilly and Reggie Berry of AMR Agency negotiated the new deal to keep Reaves in L.A. long term.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023