I Clippers tengono Russell Westbrook e prendono KJ Martin

Sul mercato dei free agent alla fine si sono mossi anche i Los Angeles Clippers. Concentrati forse su Damian Lillard, che nelle scorse ore ha chiesto la cessione, i Clippers non avevano ancora fatto mosse, poi hanno confermato Russell Westbrook. Il veterano, protagonista ai Playoff nonostante l’eliminazione contro i Suns, firmerà un biennale da 8 milioni di dollari complessivi. Cifre tutto sommato molto contenute per Russ, che nell’ultima stagione ha mantenuto 15.9 punti, 5.8 rimbalzi e 7.5 assist di media.

Free agent Russell Westbrook has agreed on a two-year, nearly $8M deal to stay with the Clippers, agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. Deal includes player option. Clippers were eager to bring back 9-time All-Star after his late season run as starting point guard. pic.twitter.com/ycN4Mc6G1I

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023