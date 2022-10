I 10 giocatori più pagati di EuroLega: 4 giocano in Italia

Eurohoops ha stilato la classifica dei 10 giocatori con lo stipendio più alto dell’EuroLega e abbiamo scoperto che 4 su 10 giocano in Italia o all’Olimpia Milano o alla Virtus Bologna, rispettivamente 2 a testa.

Eurohoops ricorda che i numeri menzionati in questo articolo sono calcolati in dollari americani per motivi di confronto con gli stipendi NBA. Inoltre, diverse squadre che giocano in EuroLeague non usano gli euro come valuta e i numeri rappresentano gli stipendi netti. Soprattutto quest’anno le due valute sono praticamente assimilabili quindi, se si vuole parlare di euro, non cambia quasi nulla.

Ricordano anche che i numeri netti in Europa sono complicati poiché la tassazione è diversa a seconda del Paese in cui giocano i cestisti. Tuttavia, se vuoi confrontare gli stipendi dell’NBA, dove metà dei soldi va all’IRS, basta moltiplicare per due ogni contratto di EuroLega e avrai un’idea abbastanza precisa.

Ecco quindi la classifica dal numero al numero 10:

Nikola Mirotic $5M (Barcelona) Shane Larkin $4M (Anadolu Efes) Vasilje Micic $3,3M (Anadolu Efes) Milos Teodosic $2,1M (Virtus Bologna) Will Clyburn $2M (Anadolu Efes) Mike James $2M (Monaco) Nicolò Melli $2 (Olimpia Milano) Kevin Pangos $2 (Olimpia Milano) Tomas Satoransky $2 (Barcelona) Toko Sengelia $2 (Virtus Bologna)

Insomma, ci sono 4 squadre + 1 in questa classifica: Barcelona, Efes, Milano e Bologna + il Monaco con Mike James. Non è quindi un caso che 3 di queste 5 siano le favorite alla vittoria finale. Manca solo il Real Madrid, che ha probabilmente il secondo miglior roster di EuroLega ma ha saputo contenere i costi degli stipendi dei giocatori sotto ai 2 milioni di dollari.

Naturalmente queste indicazioni sono da prendere con le pinze però è comunque un dato di un sito super autorevole come Euroops.

