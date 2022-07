I Boston Celtics hanno offerto Jaylen Brown per KD

Nell’ambito della trattativa, ancora nelle sue fasi iniziali, riportata stamattina tra Boston Celtics e Brooklyn Nets per Kevin Durant, sul piatto è finito Jaylen Brown. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Brown sarebbe stato offerto come punta di diamante di un pacchetto di giocatori e scelte da parte di Boston. I Nets avrebbero comunque rifiutato la proposta.

Nell’ultima stagione, Brown ha mantenuto 23.6 punti e 6.1 rimbalzi di media, raggiungendo le Finals con Boston.

Sources: The Boston Celtics have offered a Jaylen Brown package to the Nets for Kevin Durant, which Brooklyn turned down and countered.

Full details on a potential Celtics-Nets mega-deal to be had, latest on Donovan Mitchell and more at the Inside Pass: https://t.co/Gkyfkhg5A1

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2022