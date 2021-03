I Boston Celtics prendono Evan Fournier dai Magic

Dopo Nikola Vucevic, un altro giocatore-simbolo degli Orlando Magic degli ultimi anni sta per partire in questa trade deadline: Evan Fournier, il cui contratto da 17 milioni di dollari è in scadenza in estate, tra poche ore sarà un giocatore dei Boston Celtics. I biancoverdi, secondo Adrian Wojnarowski, hanno ottenuto il francese per due scelte del secondo turno future.

I Celtics così facendo assorbiranno il contratto di Fournier nella Trade Exception generata la scorsa offseason con la cessione di Hayward a Charlotte. La guardia dei Magic in questa stagione sta mantenendo 19.7 punti di media.

Teams are finalizing the deal now, source tells ESPN. https://t.co/Rc27IxxhnB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

