JaVale McGee torna ai Denver Nuggets: scambio con Cleveland

Tra le prime trade di questo ultimo giorno di scambi i Denver Nuggets hanno ottenuto JaVale McGee dai Cleveland Cavaliers, come riportato da Adrian Wojnarowski. Il centro torna così in Colorado, dove giocò dal 2012 al 2015. In cambio, i Cavs ricevono Isaiah Hartenstein e due scelte del secondo turno: una del 2023 protetta in Top 46 e una del 2027 senza protezioni.

McGee, che era nel mirino di numerose contender, in questa stagione sta mantenendo 8.0 punti e 5.2 rimbalzi di media.

Cleveland is acquiring a 2027 unprotected second-round pick and 2023 protected second-round pick protected through No. 46, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

