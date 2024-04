EA7 Milano, finalmente un po’ di Denzel Valentine! Primi punti e doppia cifra contro Scafati

Fino ad oggi Denzel Valentine, nelle precedenti due partite con l’Olimpia EA7 Milano, non aveva mai segnato. Non che avesse avuto chissà quale spazio: lo staff biancorosso gli aveva concesso solo 5′ contro Trento e altri 5′ contro Treviso: due partite in cui l’Olimpia aveva vinto soffrendo e in cui l’americano, arrivato il mese scorso, sicuramente non aveva brillato. Oggi contro Scafati le cose sono finalmente andate diversamente, soprattutto perché Milano stavolta ha vinto agilmente e questo ha consentito a Valentine di avere maggiore minutaggio.

Come al solito Ettore Messina lo ha buttato nella mischia nella seconda metà del primo quarto, Valentine ha sbagliato il primo tiro ma all’inizio del secondo periodo ha segnato i suoi primi punti meneghini con una tripla. È uscito con circa 7′ da giocare nel primo tempo ed è tornato quando ne mancavano 4′ alla fine del terzo quarto, con l’Olimpia a +19 e quindi tanta tranquillità soprattutto mentale. Nel finale di terzo periodo un altro canestro, oltre a qualche sbavatura con un fallo commesso e una palla persa. Messina lo ha tolto nuovamente a 8′ e mezzo dalla fine, rimettendolo in campo per gli ultimi 5′ e mezzo con Milano a +21.

In questo garbage time Denzel Valentine si è scatenato, segnando 8 punti nel giro di un minuto e mezzo. Alla fine ha chiuso la sua prima partita a referto in Italia con 13 punti, 1 assist, 2 palle perse, 1 recupero, 2/2 da due e 3/5 da tre in 18′ sul parquet.

Foto: Olimpia Milano