Goran Dragic, INCREDIBILE evento per l’addio al basket: presenti alcuni dei migliori giocatori della storia

Qualche mese fa Goran Dragic ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. L’ultima partita del playmaker sloveno risale alla scorsa stagione, quando aveva indossato le maglie di Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Per lasciare il mondo del basket in grande stile, Dragic sta organizzando una partita di addio, “The Night of the Dragon”, a Ljubljana il 24 agosto, settimana prossima.

In queste ore stanno venendo svelati i nomi dei giocatori che prenderanno parte all’evento e sono presenti atleti davvero leggendari. Ex giocatori e giocatori ancora in attività, europei, sudamericani e statunitensi: c’è davvero di tutto.

Saranno in campo Steve Nash, Luka Doncic, Nikola Jokic, Dirk Nowitzki, Bogdan Bogdanovic, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilovic, Nikola Vucevic, Rasho Nesterovic, Boban Marjanovic, Vladimir Radmanovic, Robin Lopez, Leandro Barbosa, Marko Guduric, Beno Udrih, Sasha Pavlovic, Bostjan Nachbar, Vlatko Cancar, Uros Slokar, Jaka Blazic, Erazem Lorbek e Marko Simonovic. Più altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Qui la lista completa.

Grande attesa anche per la presenza di Chris Bosh, che non gioca una partita dal 2016: non è chiaro se l’americano sarà effettivamente in campo o se sarà solo a Ljubljana per mostrare il proprio supporto a Goran Dragic, suo ex compagno.

Saranno infine tanti anche gli allenatori presenti: Aleksandar Djordjevic, Igor Kokoshkov e gli americani Kevin McHale, Alvin Gentry e Chris Quinn.

La sera prima della partita, venerdì 23 agosto, si terrà un Draft in cui i giocatori partecipanti verranno divisi in due squadre, un po’ come avveniva negli All Star Game NBA degli anni scorsi.

