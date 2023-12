I giocatori del Maccabi Tel-Aviv entrano in sciopero per Natale

Clamorosa decisione dei giocatori del Maccabi Tel-Aviv che hanno deciso di scioperare.

Tutto nasce dopo la gara esterna di EuroLega con la Stella Rossa Belgrado, vinta dagli israeliani 92-98. Dopo il match e in seguito ad alcuni incontri con la dirigenza, gli stranieri del Maccabi hanno deciso di non fare ritorno in Israele. Il motivo dello sciopero è una riduzione del 15% degli stipendi decisa dalla società in base a una clausola presente sul contratto. Una scelta dovuta ad alcune difficoltà economiche del club, causate dalla guerra in corso a Gaza.

Gli stranieri del Maccabi hanno chiesto rassicurazioni riguardo la restituzione della somma più avanti nel corso della stagione. La risposta però non è stata convincente, da qui la decisione di scioperare e non unirsi ai compagni per il viaggio di ritorno. Sette giocatori, dunque, non scenderanno in campo nelle prossime due partite di campionato con Hapoel Haifa (domani) e Hapoel Beer Sheva (il giorno di Natale). Ora la formazione di Tel-Aviv rischia anche delle sanzioni economiche da parte della Winner League, il cui regolamento obbliga le squadre a schierare sempre i giocatori migliori. Nei prossimi due incontri il Maccabi giocherà con soli giocatori israeliani, alcuni dei quali giovanissimi.

Il campionato israeliano è ripreso da alcune settimane ma la squadra di coach Kattash, che aveva giocato in campo neutro in EuroLega, ha affrontato solo con il Bnei Herzliya, dovendo già rinunciare a Lorenzo Brown, Wane Baldwin IV e Bonzie Colson che non sono voluti tornare in Israele. Ora ai tre si sono uniti Josh Nebo, Hasiel Rivero, Antonius Cleveland e James Webb

Vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda nei prossimi giorni.