Virtus Bologna, 2 americani prossimi a lasciare la squadra?

La Virtus Bologna sta vivendo una stagione strepitosa ma ha anche lei i suoi problemi a livello di roster. In particolare Jaleen Smith e Devontae Cacok stanno facendo fatica a essere determinanti e, visti i loro stipendi, è lecito il pensiero di lasciarli partire per puntare su qualcuno di un po’ meno costono e magari dal rendimento più costante.

Smith potrebbe accasarsi al Baskonia, dopo l’uscita di Nico Mannion e il probabile taglio di Chris Chiozza, mentre Cacok potrebbe essere il lungo che la Reyer Venezia sta cercando da parecchio tempo. L’ex CSKA Mosca e Los Angeles Lakers ha offerte anche in Israele, in particolare sembra che l’Hapoel Tel-Aviv abbia messo gli occhi su di lui, anche se gli piacerebbe continuare a giocare in EuroLega.

Saranno sicuramente giorni interessanti perché le uscite di questi due giocatori potrebbero portare a un paio di entrate. Un nome che era circolato negli ultimi giorni era quello del veterano Cory Higgins, che è ancora free agent e che potrebbe giocare sia da guardia sia da ala.

Il ruolo più problematico però è quello dei lunghi perché, con l’assenza di Jordan Mickey, Tornik’e Shengelia e Brynat Dunston non possono tirare avanti la carretta da soli, in attesa di un ritorno al 100% di Achille Polonara. Stiamo a vedere se magari nel ruolo di 4-5 si sbloccherà qualcosa in casa Virtus Bologna, in modo da assicurarsi il più in fretta possibile 1 dei 6 posti che danno matematica qualificazione ai playoff, senza passare dal play-in.

Immagine in evidenza: Virtus Bologna

Leggi anche: Perché Shabazz Napier è l’uomo di cui l’EA7 Milano aveva bisogno