Team USA-Francia, le pagelle: Curry LEGGENDARIO; LeBron e KD SEMPITERNI; Wemby e Yabusele EROICI

Team USA è riuscito a vincere la quinta medaglia d’oro di fila grazie a uno Steph Curry irreale nel corso degli ultimi minuti di gara contro una Francia che ha venduto carissima la pelle soprattutto con Victor Wembanyama e Guerschon Yabusele.

Qui di seguito i voti della finalissima tra Team USA e Francia.

Team USA

Stephen Curry: 8. Non abbiamo parole per definirlo. Forse una sì: LEGGENDARIO. Quello che ha fatto questa sera a Parigi Bercy definisce in maniera eccezionale cos’ha rappresentato negli ultimi 10 anni abbondanti per il basket mondiale. L’uomo capace di segnare da ovunque e in qualsiasi condizione, come quella tripla con una parabola che nemmeno Wemby avrebbe potuto stoppare e che è finita nel cesto. Perché per Steph nessun tiro è impossibile.

Anthony Edwards: 6. A parte quella spettacolare schiacciata in contropiede, non ha fatto moltissimo.

LeBron James: 7. Illumina con il suo basket, tant’è che fornisce 10 assist. Il King, che si è messo al collo la sua terza medaglia d’oro alle Olimpiadi con Team USA, ha fatto vedere cose davvero eccezionali, tipo quel passaggio no look dietro schiena davvero clamoroso. Grandissima prestazione per un’altra leggenda del nostro sport.

Kevin Durant: 7. KD è un killer prestato al mondo del basket. Lo chiami, lui entra in campo e fa canestro. Anche questa sera a Parigy Bercy ha messo a segno l’omicidio perfetto, con vittima la Francia di Vincent Collet.

Jayson Tatum: 5. Un corpo estraneo in questo gruppo. 11 minuti regalatigli da Steve Kerr.

Joel Embiid: 5,5. A tratti ha fatto bene ma in generale non è stata l’Olimpiade di Embiid, che questa sera si è preso una marea di fischi, sommati a tutti quelli che aveva preso finora tra Lille e il Quarto e la Semifinale.

Jrue Holiday: 6,5. 3&D se ce n’è uno in NBA. Tira con il 50% da tre punti e in difesa è logorante per gli esterni francesi.

Bam Adebayo: 5. Quasi non ci si accorge della sua presenza.

Anthony Davis: 7. Una presenza importantissima sotto le plance e i numeri ci sono: 8 punti e 9 rimbalzi, doppia doppia sfiorata.

Devin Booker: 7. 15 punti non sono semplici da segnare in una finale olimpica, ma è come se avessero inciso poco sul punteggio finale. Però i numeri sono numeri, quelli sono oggettivi.

All. Steve Kerr: 7. È riuscito ad aggiungere un oro olimpico ai suoi 9 titoli NBA, tra quelli vinti da giocatore e quelli da coach. Ha vinto tutte le gare in queste Olimpiadi, cosa gli si può chiedere più di così?

Francia

Frank Ntilikina: 5. Parte in quintetto ma poi viene panchinato in maniera definitiva perché non può reggere certi livelli, come dimostrato anche in NBA.

Nicolas Batum: 6,5. Gioca un po’ meno rispetto al solito ma comunque fa una partita sufficiente e quella tripla a fine quarto quarto ha dato l’ultima speranza ai tifosi francesi, subito spenta da un folle Steph Curry.

Guerschon Yabusele: 7,5. Nel primo tempo tiene in piedi i francesi insieme al solo Victor Wembanyama. Il giocatore del Real Madrid ha dimostrato in questa gara che in NBA ci potrebbe stare e quel poster a LeBron James lo racconterà ai nipoti e, se possibile, anche ai pronipoti.

Isaia Cordinier: 4,5. Dopo due ottime gare contro Canada e Germania, oggi è stato deludentissimo e a tratti deleterio per i francesi. Vincent Collet puntava molto su di lui ma il giocatore della Virtus Bologna ha tradito le aspettative.

Evan Fournier: 5,5. Sfiora la doppia cifra (8 punti per lui) ma la Francia avrebbe avuto bisogno di un altro Fournier per poter sperare di battere Team USA e vincere la medaglia d’oro.

Nando De Colo: 7. L’ex CSKA Mosca non è più quello che dominava fino a qualche anno fa in EuroLega ma è una vecchia volpe del basket mondiale e questa sera ha fatto benissimo.

Mathias Lessort: 6. Senza infamia e senza lode.

Rudy Gobert: 5. Questa gara è il coronamento di un’olimpiade a dir poco insufficiente.

Victor Wembanyama: 8. Se la Francia avesse vinto l’oro, l’Alieno degli Spurs sarebbe stato nominato MVP e sarebbe diventato immediatamente un eroe planetario. Questo vi fa capire lo spessore di questa prestazione da 26 punti e 7 rimbalzi.

Bilal Coulibaly: 6. Collet gli dà moltissima fiducia e lui mette il suo mattoncino nell’ottima prestazione francese.

Vincent Collet: 7. Questa è un po’ la media della Francia tra Lille e Parigi: nella prima fase i transalpini hanno deluso mentre nella seconda sono stati per distacco i migliori, al limite della perfezione, come questa sera.