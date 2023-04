I giocatori di basket con la passione del gioco della roulette: ecco i più famosi

I giocatori di basket amano l’adrenalina anche fuori dal parquet. Vediamo quali sono i giocatori più famosi che amano le migliori roulette online e il gioco d’azzardo in generale.

Gli italiani amano giocare d’azzardo. Questo è risaputo anche grazie al trend del gioco online che, negli ultimi anni, ha vissuto, e sta vivendo, una crescita incredibile. Soprattutto la roulette, nonostante sia uno dei giochi più antichi in assoluto, ha un suo pubblico affezionato e la lista dei siti italiani dove giocare in sicurezza online a tutte le diverse varianti della roulette è sempre super gettonata. Le migliori roulette online, comunque, sono molto amate anche dai giocatori di basket, sia di leghe europee che di NBA, e ci piacerebbe dare qualche informazione in più su coloro che sono più legati all’azzardo e al gioco in generale con la stessa consapevolezza e le stesse emozioni che hanno provato, e provano, sui più famosi campi da basket in giro per il mondo.

Giocatori di basket: i più famosi al tavolo verde

Uno dei giocatori più conosciuti, amante della roulette e dei dadi, è Michael Jordan, icona del basket degli anni ‘80 e ‘90 e grande appassionato d’azzardo. Jordan ha avuto in gestione una società per scommesse e, tra i suoi blitz più famosi al casinò, viene ricordato per una paparazzata notturna al tavolo verde poco prima di una finale di Eastern Conference con i New York Knicks. Charles Barkley, altro famosissimo giocatore NBA anni ‘90, è un habitué dei casinò di mezzo mondo. Sembra, infatti, che abbia speso più di 10 milioni di dollari al gioco. Leggenda narra che, in un’epica partita di blackjack durata 6 ore, abbia messo sul piatto 2 milioni e mezzo di dollari vincendone 700mila.

Shawn Marion, altro famosissimo ex giocatore NBA, ha fondato la Trust Foundation a suo nome che si occupa di organizzare tornei di poker, roulette e altri giochi da casinò con personaggi famosi per beneficenza, una bella iniziativa di gioco responsabile. Anche Antoine Walker, ex Boston Celtics, è un grande appassionato di roulette e giochi da casinò. Walker con Jordan sono stati protagonisti di una partita di poker durata 36 ore consecutive in cui sembra che entrambi arrivarono a perdere 180mila dollari.

Insomma, ci sembra di capire che basket e azzardo siano un’accoppiata molto interessante e che tanti siano i giocatori che amano giocare per ritrovare quelle scariche di emozioni che si vivono solo sul campo da gioco. Ricordiamo, comunque, che lo scopo del gioco non dovrebbe mai essere quello di vincere ma solo quello di divertirsi. Se, infatti, ogni giocatore imparasse che l’esperienza utente non è la vincita in denaro siamo certi che ci sarebbero molti meno casi di compulsione legata all’azzardo. Quello che conta, anche sulle piattaforme online, è una buona quantità di giochi che ci permetta di incuriosirci rispetto a titoli che non conosciamo e la certezza di essere tutelati in siti legali, cioè siti che abbiano la licenza per poter lavorare nel nostro Paese.

La sicurezza, infatti, resta la più grande conquista del gioco d’azzardo online che, negli ultimi anni, ha scalzato il gioco reale in tutto il mondo. Siti affidabili hanno reso il gioco molto più fruibile e, certamente, più privato rispetto agli anni scorsi. Ogni persona può, da casa o ovunque si trovi, giocare dal proprio smartphone o tablet senza essere visto e a qualunque ora del giorno e della notte. Questo ha reso il gioco abbordabile, semplice, veloce e tecnologico, questo è il futuro, ne siamo più che convinti.