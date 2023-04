Kenneth Lofton Jr, prestazione irreale subito dopo la prima firma in NBA

Nella giornata di ieri, dopo che avevano ufficializzato che Steven Adams non sarebbe tornato in campo per i Playoff, i Memphis Grizzlies avevano firmato Kenneth Lofton Jr con un quadriennale da 7 milioni di dollari complessivi. Il rookie, undrafted l’anno scorso, aveva disputato fin qui 22 partite con Memphis con un two-way contract, passando il resto del tempo in G-League con i Memphis Hustle. Nella Lega di sviluppo Lofton Jr aveva vinto il Rookie of the Year, grazie a 20.2 punti e 10.5 rimbalzi di media.

Questa sera il ragazzo classe 2002 ha giocato la sua prima partita dopo essere ufficialmente diventato un giocatore NBA, e sicuramente non ha deluso. La gara non contava nulla per Memphis, già sicura del secondo posto ad Ovest e quindi priva, per scelta, di Ja Morant, Jaren Jackson Jr, Dillon Brooks, Luke Kennard, Desmond Bane e Tyus Jones. Ma Lofton Jr ha fatto subito vedere di che pasta è fatto, realizzando 42 punti con 14 rimbalzi e tirando 17/25 dal campo contro gli Oklahoma City Thunder.