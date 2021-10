I giocatori di Philadelphia come hanno accolto il ritorno di Ben Simmons?

Il ritorno di Ben Simmons è stato sicuramente una svolta nella saga tra lui e i Philadelphia 76ers di questa offseason. Il playmaker dei Sixers è tornato ad allenarsi, cosa che molti non pensavano potesse accadere dopo quello che si è detto e scritto in tutti questi mesi.

Dopotutto, Ben Simmons ha fatto tutto ciò che era in suo potere per convincere Philadelphia a scambiarlo e ha persino rifiutato la visita di Joel Embiid, Danny Green e altri compagni di squadra che volevano parlargli faccia a faccia.

Ma secondo l’allenatore dei Sixers, Doc Rivers, il suo ritorno non è stato così gelido come molti si aspettavano. Ben Simmons è stato semplicemente accolto come se nulla fosse accaduto al suo ritorno agli allenamenti con il resto della squadra.

Ecco le parole riportate da Keith Pompeo:

“Ci siamo semplicemente presentati come facciamo sempre quando torna un nuovo ragazzo o tornano i vecchi. L’abbiamo fatto scherzosamente. Lo abbiamo fatto anche con Tobias perché è stato in vacanza e anche con Matisse. Come ti ho detto prima, i giocatori praticamente danno il bentornato ai ragazzi”, ha concluso l’allenatore dei Sixers.

