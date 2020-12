I Golden State Warriors hanno stabilito un record negativo del Christmas Day NBA

Mai nessuno aveva perso così il giorno di Natale. I Golden State Warriors hanno stabilito un nuovo record negativo del Christmas Day NBA, perdendo 138-99 contro i Milwaukee Bucks in una gara mai in equilibrio.

I californiani, perdendo di 39 punti, sono ora titolari del peggior differenziale in una partita giocata a Natale, ovvero dal 1960 ad oggi. Se poi consideriamo anche l’Opening Night contro Brooklyn, quando gli Warriors avevano chiuso a -26, quello di Golden State è il peggior inizio stagionale di sempre dopo quello dei Clippers 1987-88. Gli Warriors hanno totalizzato un -65 combinato nelle due partite, mentre LA in quella stagione -71 (e alla fine vinse solo 17 partite).

The Warriors' -65 point differential through 2 games is 2nd-worst in NBA history, only behind the 1987-88 Clippers (-71).

That Clippers team finished 17-65, worst in the NBA.

