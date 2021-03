Marco Bonamico è stato ricoverato in ospedale per Covid-19, condizioni in miglioramento

Un altro ex giocatore sta lottando in queste ore contro il Covid-19: Marco Bonamico, lungo di Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Milano, Siena, Napoli, Forlì e Udine tra gli anni ’70 e gli anni ’90 è stato ricoverato in ospedale per complicazioni relative proprio al virus, come riportato da Il Resto del Carlino. Le sue condizioni sarebbero comunque in miglioramento, e lo stesso Bonamico ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il rischio è reale, i sanitari stanno facendo il massimo, 24 ore su 24”.

Bonamico, 64 anni, in carriera ha vinto 2 campionati e due Coppe Italia con la Virtus Bologna, oltre che l’Europeo del 1983 e l’argento alle Olimpiadi del 1980 con la Nazionale.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.