I Knicks prendono Mikal Bridges in una TRADE SCHOCK con Nets e Rockets

Con uno scioccante colpo di scena a meno di 24 ore dal Draft NBA 2024, i Brooklyn Nets hanno ceduto, Mikal Bridges, ai New York Knicks in cambio di numerose scelte al draft e dell’ala veterana, Bojan Bogdanovic, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. I Knicks invieranno quattro prime scelte non protette, una prima scelta protetta dai Milwaukee Bucks, uno scambio di prime scelte non protette e una seconda scelta.

Reporting on ESPN’s breaking news on the Knicks landing Mikal Bridges, the Nets draft haul/future and Houston landing the Suns’ unprotected picks with @stanverrett on @SportsCenter pic.twitter.com/ei4GBJ9xMG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

I Nets riceveranno dai Knicks quattro scelte al primo giro non protette nel 2025, 2027, 2029 e 2031, oltre a una scelta al primo giro del 2025 dai Bucks con protezione dalla top-four. I New York Knicks invieranno a Brooklyn anche una scelta non protetta del 2028 e una scelta di secondo giro del 2025, oltre a Bogdanovic, per Mikal Bridges.

Oltre a questo scambio con i Knicks, i Nets stanno finalizzando un altro scambio con gli Houston Rockets che prevede numerose scelte. L’affare include diverse scelte che Brooklyn aveva inizialmente ceduto quando aveva acquistato James Harden da Houston nel 2021. Non solo i Nets invieranno ai Rockets la prima scelta del 2027 dei Phoenix Suns per riavere la loro prima scelta del 2026, ma Houston acquisterà anche il diritto di scambiare la propria prima scelta del 2025 o quella degli Oklahoma City Thunder con la prima scelta del 2025 dei Suns tramite Brooklyn.

Leggi anche: Italbasket, Pozzecco: “Legame con la maglia azzurra commovente”