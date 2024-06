Italbasket, Pozzecco: “Legame con la maglia azzurra commovente”

Si chiude con due vittorie in due partite il mini ciclo di amichevoli dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco in preparazione del Torneo Pre-Olimpico ma di sicuro il blitz di Madrid ha un peso specifico immenso. Una vittoria, quella in trasferta contro la Spagna (84-87 dopo un overtime), fatta di carattere, convinzione, gioco di squadra e consapevolezza dei propri mezzi e limiti. Una vittoria bella e prestigiosa che bissa il successo esterno di Caceres nelle qualificazioni al Mondiale 2023.

Gli Azzurri faranno rientro in Italia questa sera per poi partire alla volta di Miami domani in mattinata da Fiumicino. Il trasferimento a San Juan è previsto per sabato 29 giugno. Esordio pre olimpico il 2 luglio contro il Bahrain (ore 23.30 italiane, DAZN, Sky Sport e Now).

Miglior marcatore Azzurro di serata Danilo Gallinari con 16 punti. In doppia cifra anche Marco Spissu (14) e Stefano Tonut (12).

Così il CT dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco: “Siamo molto felici. Abbiamo giocato una partita solida contro una squadra molto importante e su un campo complicato. Non so cosa succederà ora in Portorico ma questi ragazzi giocano con ardore e soprattutto con un legame per la Maglia Azzurra che è commovente”.

Fonte: ufficio stampa FIP

