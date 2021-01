Secondo quanto riportato da ESPN, i Los Angeles Lakers avrebbero intenzione di evitare particolari iniziative per ricordare la morte di Kobe Bryant, avvenuta il 26 Gennaio scorso.





Né per la gara contro i Cleveland Cavaliers di domani né per quella contro i Philadelphia 76ers di mercoledì 27, entrambe in trasferta, dovrebbero esserci tributi particolari. I gialloviola, inoltre, dovrebbe evitare anche di indossare divise celebrative.

La decisione, spiega sempre ESPN, sarebbe dovuta alla volontà di non porre ulteriore enfasi in giornate che di per sé saranno già molto dolorose per tutto l’ambiente dei Lakers.





