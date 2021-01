Venezia cala il poker. Cremona beffata in volata

Umana Reyer Venezia 88 – 84 Vanoli Cremona

(16-18; 36-44; 62-67; 88-84)

Continua la rincorsa ai piani alti della classifica dell’Umana Reyer Venezia che centra il quarto successo consecutivo battendo 88-84 la Vanoli Cremona che ancora una volta vede sfuggire la vittoria a pochi passi dal traguardo. I lombardi hanno infatti condotto a lungo nel punteggio arrivando fino al +14 ma poi hanno subito la rimonta degli orogranata che hanno piazzato la zampata vincente nel quarto quarto, trascinati dalle prestazioni sontuose di Mitchell Watt (27 punti) e Michael Bramos (17). In doppia cifra però anche Stefano Tonut che si è per così dire fermato a quota 16 punti. Dall’altra parte non sono invece bastati i 17 punti e 13 rimbalzi di Jarvis Williams e le prestazioni più che positive di Daulton Hommes (16 punti) e Peppe Poeta (14 punti).

I biancoblu, dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, hanno allungato il passo spinti da Palmi, Hommes, Poeta e Williams fino al massimo vantaggio toccato sul 30-44; vantaggio leggermente addolcito in chiusura di tempo dai lagunari (sotto 36-44 all’intervallo lungo) e costretti ad inseguire anche per tutto il terzo quarto (62-67 a 10’ dalla fine). Nel quarto finale però sono definitivamente saliti in cattedra Bramos e Watt che hanno propiziato il vantaggio casalingo sull’85-84. I liberi di Clark e Tonut hanno fatto il resto e sigillato il successo veneziano.

TABELLINI:

Umana Reyer: Casarin 1, Stone 3, Bramos 17, Tonut 16, De Nicolao 6, Campogrande, Vidmar 3, Clark 9, Chappell 3, Mazzola, Cerella 3, Watt 27.

Vanoli: T.J. Williams 5, Trunic ne, J. Williams 17, Poeta 14, Mian 7, Lee 7, Cournooh 11, Palmi 7, Hommes 16, Donda ne.