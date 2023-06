I Lakers lasciano andare Dennis Schroder, ma lo hanno già sostituito

I Los Angeles Lakers non ri-firmeranno Dennis Schroder, contrariamente a quanto ci si aspettava nelle scorse ore. Come riportato da Joe Buva, il playmaker tedesco verrà lasciato libero di firmare con un’altra squadra dopo che i giallo-viola hanno raggiunto un accordo triennale con Gabe Vincent. La point guard, reduce dalle Finals raggiunte con Miami, ha firmato un triennale da 33 milioni di dollari complessivi. Nell’ultima stagione Vincent ha segnato 9.4 punti di media.

Vincent non è stata l’unica firma dei Lakers nelle prime ore di free agency. Anche Taurean Prince, lasciato andare da Minnesota, ha siglato un accordo con LA: un annuale da 4.5 milioni di dollari.

I'm hearing the Lakers still have interest in re-signing D'Angelo Russell, who has been their third priority behind retaining Austin Reaves and Rui Hachimura. The Lakers signing Gabe Vincent likely signals that Dennis Schroder won't be back in Los Angeles. https://t.co/k5mwHTfYME

— Jovan Buha (@jovanbuha) June 30, 2023