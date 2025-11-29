I Lakers non hanno giocato sul campo dell’NBA Cup contro Dallas: il motivo

Da quando esiste l’NBA Cup, i campi speciali che vengono utilizzati da tutte le squadre partecipanti suscitano delle polemiche. Si tratta di parquet colorati, spesso con colori accesissimi, che non solo non sono bellissimi da vedere in TV ma sono considerati anche pericolosi da alcuni giocatori. Qualche giorno fa Luka Doncic aveva criticato il campo dei Lakers dicendo che fosse particolarmente scivoloso.

Proprio a causa delle parole di Doncic e di altri compagni, ieri notte i Los Angeles Lakers non hanno giocato contro i Dallas Mavericks sul parquet che era previsto, bensì su quello regolare, ovvero quello che utilizzano per le normali partite stagionali. La NBA ha esaminato il parquet e ha concluso che quanto diceva lo sloveno fosse vero, valutando poco sicuro il terreno di gioco e rimandandolo quindi in manutenzione.

Si tratta però solo di un arrivederci: il campo colorato di giallo sarà di nuovo al suo posto quando i Lakers, che si sono qualificati ai quarti di finale, torneranno a giocare nell’NBA Cup.