I Lakers puntano a Bronny James per convincere LeBron a restare

Con ogni probabilità, il 1 luglio LeBron James sarà free agent per la prima volta dal 2018. La star dei Los Angeles Lakers, eliminati ieri notte per 4-1 da Denver al primo turno dei Playoff, ha contratto anche il prossimo anno ma ha una Player Option in estate che intenderebbe declinare, secondo quanto emerso nelle scorse settimane e confermato poco fa da Brian Windhorst.

Questo non significa che James lascerà sicuramente i Lakers, i quali faranno di tutto per trattenerlo con un nuovo contratto. Secondo Shams Charania, i giallo-viola stanno seriamente considerando di chiamare Bronny al prossimo Draft, così da aggiungere un argomento alla propria opera di convincimento. LeBron non ha mai nascosto di voler giocare con il proprio figlio in NBA, una sorta di “ultimo desiderio” prima di ritirarsi, e i Lakers sembrano volergli dare subito questa occasione, nonostante Bronny non abbia per niente brillato nella sua prima stagione al college. Los Angeles al momento ha solo una scelta al prossimo Draft: la numero 55, quindi non sacrificherebbe un asset di valore per James Jr.

Il Draft si terrà pochi giorni prima dell’inizio della free agency, quindi James avrà il tempo per ponderare la sua decisione sapendo se i Lakers hanno preso o meno suo figlio.

Riguardo invece al futuro di LeBron più in generale, secondo Shams Charania il King proseguirà la sua carriera almeno per un paio di stagioni prima di dire definitivamente addio al basket. Eventualmente, i Lakers sarebbero pronti a offrirgli “qualsiasi cosa voglia”, compreso un triennale al massimo salariale.