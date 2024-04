Dimitris Giannakopoulos non vuole tifosi del Maccabi in tribuna per Gara-3

Questa sera il Panathinaikos proverà a portarsi in vantaggio nella serie di Playoff contro il Maccabi Tel-Aviv, attualmente in parità 1-1 dopo le 2 gare ad Atene. Gara-3 si giocherà in campo neutro a causa della guerra che sta imperversando ormai da mesi tra Israele e Palestina, le due squadre si affronteranno in Serbia, all’Hala Aleksandar Nikolić di Belgrado.

Alcune notizie in queste ore parlano di circa 2.000 tifosi del Maccabi in viaggio verso Belgrado per assistere alla partita, nel tentativo di dare al match una parvenza di gara casalinga. La voce però è arrivata anche al vulcanico Dimitris Giannakopoulos, patron del Panathinaikos già grande protagonista a bordocampo durante Gara-2. Giannakopoulos poco fa ha pubblicato un video in cui racconta che mesi fa, quando i club di EuroLega si riunirono per decidere le sorti del Maccabi dopo lo scoppio del conflitto, la squadra israeliana promise che avrebbe giocato il resto delle partite della stagione europea a porte chiuse.

Il Maccabi Tel-Aviv ha rispettato la parola fino ad oggi. “Spero che queste notizie non siano altro che str*****e e che l’EuroLega faccia il necessario per far iniziare la partita nelle condizioni accordate all’assemblea generale dei mesi scorsi” ha dichiarato Giannakopoulos in un video.

Dear @paobcgr

Why are you so afraid to play against @MaccabiTLVBC ?

Maybe its because you lost them allready 3 times this season?

Oh, and why your owner is such a baby and doesnt stop crying?

Someone should change his diaper beacuse its full of sh*t pic.twitter.com/UZqSjqEDKT — Amir Trau (@amirtrau) April 30, 2024

Il messaggio di Giannakopoulos non fa che aggiungere ulteriore tensione ad una serie che finora è stata oggetto di grandissime polemiche, partite proprio dal durissimo comunicato del Panathinaikos dopo Gara-1 e proseguite al termine di Gara-2 con le presunte minacce rivolte da un membro dello staff israeliano a coach Ergin Ataman.