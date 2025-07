I Los Angeles Clippers hanno già battuto un “record” NBA

I Los Angeles Clippers stanno riscrivendo i libri di storia della NBA in questa offseason, assemblando quello che è ufficialmente il roster più “anziano” mai visto nella lega. L’obiettivo? Puntare tutto sull’esperienza per raggiungere il tanto agognato titolo.

Secondo quanto riportato da Tom Haberstroh e Dan Devine di Yahoo Sports, l’età media attuale dei Clippers è di ben 33.2 anni, superando ogni precedente record NBA.

Un concentrato di veterani: i nuovi acquisti e le riconferme

La strategia dei Clippers è chiara: circondare le proprie stelle con un gran numero di veterani di provata esperienza. Tra le nuove firme spiccano nomi di assoluto rilievo:

Chris Paul, 40 anni

Brook Lopez, 37 anni

Bradley Beal, 32 anni

A questi si aggiunge la riconferma del 36enne Nicolas Batum, pedina fondamentale per la profondità del roster.

Le stelle di riferimento della squadra, James Harden (35 anni) e Kawhi Leonard (34 anni), contribuiscono ulteriormente ad alzare l’età media, portando in dote decenni di esperienza ai massimi livelli.

Superato il record degli Utah Jazz del 2000-01

Fino ad oggi, la squadra NBA più anziana registrata era stata gli Utah Jazz del 2000-01, guidati dalle leggende John Stockton e Karl Malone, che avevano un’età media di 32.6 anni. I Clippers hanno ora superato questo primato, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella storia della lega.

Questa mossa audace dei Clippers suggerisce una chiara intenzione di massimizzare la finestra per competere per il campionato, affidandosi alla saggezza e alla conoscenza del gioco che solo l’esperienza può dare. Sarà interessante vedere se questa strategia porterà i frutti sperati e se l’età non si rivelerà un fattore limitante in una stagione lunga e impegnativa. I tifosi dei Clippers sperano che l’esperienza sia la chiave per il successo finale.