I Los Angeles Clippers sulle tracce di Rajon Rondo

Rajon Rondo ha giocato una parte importante nella conquista del titolo 2020 con la maglia dei Los Angeles Lakers: in estate ha firmato un contratto biennale con gli Atlanta Hawks, che gli porterà nelle tasche 15 milioni di dollari.

Durante questa stagione, Rondo ha giocato solamente 27 partite, scendendo in campo per 14 miseri minuti di media, un ruolo sicuramente marginale nelle rotazioni di coach Lloyd Pierce, da poco rimpiazzato da Nate McMillan: per questo, il playmaker sarebbe felice di trovare un’altra sistemazione ed i favoriti sarebbero i Los Angeles Clippers, in cerca di un uomo che sappia innescare al meglio i vari Leonard, George, Williams e compagnia.

Secondo RealGM, le due franchigie sarebbero attualmente intavolando una trattativa per uno scambio che possa accontentare entrambi, ma la trade deadline è sempre più vicina.

