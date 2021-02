I Mavs si devono inchinare al volere della NBA, Mark Cuban commenta gli ultimi sviluppi riguardo l’inno

Non è stato probabilmente l’epilogo sperato da Mark Cuban, con i Dallas Mavericks costretti a ricominciare a suonare l’inno nazionale prima delle partite per volere di Adam Silver e della NBA, che ha deciso di far rispettare il regolamento anche in virtù dei tifosi che hanno iniziato ad assistere nei giorni scorsi alle gare casalinghe della franchigia, sebbene con lo stadio a capienza ridotta.

Cuban ha commentato con un comunicato ufficiale la netta direttiva della NBA, non nascondendo un po’ di risentimento:

Mark Cuban and the Dallas Mavericks will resume playing the Anthem tonight vs. Atlanta. Statement from Cuban, in part: “The hope is that those who feel passionate about the anthem being played will be just as passionate in listening to those who do not feel it represents them.” pic.twitter.com/XnXpd8ThlW

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2021