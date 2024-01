I Memphis Grizzlies riceveranno la Disabled Player Exception per l’infortunio di Ja Morant

L’NBA assegnerà ai Memphis Grizzlies una Disabled Player Exception al termine della stagione di Ja Morant. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, il pagamento sarà di 12,4 milioni di dollari. Ciò significa che la richiesta della squadra di ricevere una Disabled Player Exception è stata accolta dalla dirigenza NBA.

The NBA has granted the Memphis Grizzlies a $12.4M Disabled Player Exception for the season-ending injury to Ja Morant, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024

Wojnarowski afferma inoltre che i Grizzlies possono utilizzare l’eccezione solo prima dell’11 marzo. Morant aveva subito un infortunio alla spalla che gli aveva purtroppo fatto chiudere la stagione. Si trattava di una sublussazione della spalla a causa di una lacerazione labrale.

Era già stato lontano dai campi di gioco all’inizio della stagione 2023-24, in quanto era stato sospeso per aver mostrato una pistola in un livestream. Il giocatore aveva una media di 25,1 punti, 5,6 rimbalzi e 8,1 assist a partita con i Memphis Grizzlies.

Stiamo a vedere come i Memphis Grizzlies concluderanno la propria stagione senza il proprio miglior giocatore, ovvero Ja Morant. In questo momento sono al terz’ultimo posto nella Western Conference, solo i Portland Trail Blazers e i San Antonio Spurs hanno fatto peggio dei Memphis Grizzlies. Difficilmente riusciranno a tornare in corsa per il play-in NBA.

