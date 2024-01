Milwaukee Bucks, accordo con Doc Rivers dopo l’esonero di Griffin

Le trattative, già a buon punto ieri notte, tra Milwaukee Bucks e Doc Rivers si sono concluse nel migliore dei modi. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Rivers sarà il sostituto di Adrian Griffin, licenziato ieri sera dopo una prima parte di stagione da 30-13.

Rivers non ha bisogno di presentazioni: nel 2008 ha vinto il titolo con Boston ed ha poi allenato anche Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. La scorsa estate era stato esonerato dai Sixers dopo l’ennesima delusione nella post-season e per qualche mese ha fatto il telecronista su ESPN, prima della chiamata di Milwaukee.

Il 62enne allenatore ha la fama di essere un “players’ coach”, ovvero un coach che ha un buonissimo rapporto con i giocatori. A Milwaukee sarà utile, visto che Griffin è stato esonerato soprattutto per la scarsa fiducia che i veterani, compreso Giannis Antetokounmpo, avevano in lui. Per Rivers è una sorta di ritorno a casa, visto che proprio nei pressi di Milwaukee, all’università di Marquette, aveva iniziato la sua carriera collegiale dal 1980 al 1983.

BREAKING: Doc Rivers is finalizing an agreement to become the next coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. The Bucks are getting the coach they targeted over the past 24 hours. pic.twitter.com/SP16vhYJDP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024