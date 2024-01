Giannis Antetokounmpo ha commentato il licenziamento di Adrian Griffin

Fin dai primi minuti successivi alla notizia dell’esonero di Adrian Griffin da parte dei Milwaukee Bucks, varie fonti hanno indicato i veterani della squadra, compreso Giannis Antetokounmpo, come mandanti della decisione. Il greco ed alcuni compagni avrebbero infatti perso fiducia nell’allenatore, portando la dirigenza a cambiare guida tecnica. Per la prima volta in questa stagione ieri notte i Bucks sono andati in campo senza coach Griffin, sostituito per il momento dal suo vice Prunty e nei prossimi giorni in pianta stabile da Doc Rivers. Milwaukee ha vinto 116-126 contro i Cleveland Cavaliers, salendo 31-13 in stagione.

Dopo la gara ovviamente a Giannis è stato chiesto del licenziamento di Adrian Griffin: la superstar dei Bucks però ha smentito di essere stato lui la causa. Anzi, si è detto molto dispiaciuto ed ha dichiarato che queste cose “sono ciò che non gli piace della NBA”.

Questo è ciò che non mi piace della NBA, è un business pazzo. Ieri coach Griff era il nostro allenatore, oggi non più e sembra non lo sia mai stato. Questo non mi piace della NBA e ne parlo apertamente. Ma lo capisco, è un business. La gente viene scambiata e tagliata, deve cambiare la propria vita in uno schiocco di dita. E poi là fuori ci sono persone che creano una narrazione poco accurata. Cerco di non cascarci, non voglio commentare ogni volta se una notizia è vera oppure no, perché diranno sempre qualcosa su di me o sulla mia squadra.

‘Oh, non aveva un buon rapporto con Griffin’. Falso, lo adoravo. L’ho invitato al mio matrimonio, sapete? Abbiamo parlato, lui mi ha allenato e stavamo andando molto, molto bene. In queste situazioni dovete capire che quando qualcuno viene assunto, a volte il GM viene e chiede cosa ne pensi. Non solo a me, in generale ai giocatori e alle persone di cui si fida. Ma a volte fanno pensare che siano stati i giocatori a prendere quella decisione. Ma no, io ho un lavoro. Il mio lavoro è giocare al meglio e far vincere delle partite a questa squadra.