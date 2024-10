I Miami Heat dedicano un campo alla loro leggenda Pat Riley

I Miami Heat onorano il presidente della squadra, Pat Riley, dedicandogli il campo del Kaseya Center. Dopo che l’allenatore degli Heat, Erik Spoelstra, ha guidato un training camp “produttivo”, la squadra ha annunciato di aver intitolato il campo a Riley.

Un video del governatore della squadra Micky Arison che comunica la notizia a Pat Riley è stato pubblicato sull’X degli Heat, ex Twitter.

“Pat, stiamo entrando nella nostra 30ª stagione. Nick e io abbiamo parlato di quale sarebbe il modo migliore per commemorare l’enorme effetto che hai avuto sulla nostra organizzazione, sui Miami Heat e sulla città di Miami. Ci è venuta l’idea di intitolare il campo a te. Spero che ti piaccia”.

Riley appare stupito mentre Arison gli comunica la notizia e gli mostra il nuovo campo da gioco dall’interno di un mini cinema con il nuovo “Pat Riley Court at Kaseya Center” sul grande schermo.

“Stai scherzando?” chiede Riley. “Wow, non era questo l’obiettivo, ma lo apprezzo”.

From now on we'll be playing on “Pat Riley Court at Kaseya Center” 🏀

We’ll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season. Be in the building – https://t.co/VgDac1hpEc pic.twitter.com/tRJBj5WnC7

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 7, 2024