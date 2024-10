Ricordate l’Onlyfanser sponsor del team di basket sordi di Varese? Denunciata per evasione fiscale

Qualche mese fa vi abbiamo raccontato di Mady Gio, Onlyfanser e influencer conosciuta nel mondo social, che ha deciso di sposare la causa dell’ASD GS Ens Varese, squadra di basket sordi affiliata alla FSSI che partecipa al campionato italiano di basket per persone non udenti.

Nella giornata di ieri però l’Onlyfanser è stata accusata di un’evasione fiscale da un milione e mezzo di euro dalla guardia di finanza di Varese.

Lei naturalmente si è subito giustificata su Instagram con questo messaggio:

“Leggo articoli di giornali che riferiscono di un’accusa di evasione fiscale a mio carico – ha scritto tra le stories –. È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”.

“Impugneremo ogni provvedimento – aggiunge Riccardo Lanza, l’avvocato difensore –. La mia assistita si è affidata a dei professionisti che a questo punto dovranno rispondere di eventuali errori. Ha agito sempre secondo la legge”.