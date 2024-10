Ricordate Tacko Fall? Sogna di tornare di nuovo in NBA…

La prossima tappa del viaggio cestistico di Tacko Fall sono i New Zealand Breakers della NBL, che continueranno il loro tour in NBA con una partita contro i Philadelphia 76ers al Wells Fargo Center lunedì.

Tacko Fall, la cui ultima apparizione in NBA risale alla stagione 2021-22 con i Cleveland Cavaliers, non ha giocato la prima delle tre partite del tour dei Breakers contro gli Utah Jazz a causa di uno stiramento al quadricipite. Il centro ha dichiarato a ClutchPoints che non giocherà contro i Sixers. I Breakers dovranno probabilmente terminare il tour, che si concluderà giovedì contro gli Oklahoma City Thunder, senza il loro nuovo big man.

Dopo aver trascorso due stagioni con i Boston Celtics e parte di una con i Cavs, Fall è andato oltreoceano per giocare nella Chinese Basketball Association, prima con gli Xinjiang Flying Tigers e più recentemente con i Nanjing Monkey Kings. Il 28enne ha iniziato una manciata di partite con il Nanjing dopo essere stato per lo più titolare con lo Xinjiang, in netto contrasto con la sua carriera NBA, che ha visto una sola partenza in 37 partite in carriera.

Sebbene non abbia mai giocato in una stagione regolare NBA dopo il suo periodo con i Cavs, il giocatore ha partecipato alla Summer League. Ha giocato con i Milwaukee Bucks nel luglio del 2023 e ha giocato con i Jazz l’estate precedente. La nuova opportunità con i Breakers e la possibilità di tornare a calcare un palcoscenico NBA lo entusiasmano:

“Ho giocato in NBA. Un paio di anni fa ero un giocatore NBA. Ora sono un giocatore ancora migliore. Ho più esperienza. Il mio corpo, come ho detto, si sente molto meglio. Mi muovo molto meglio e sono ancora abbastanza giovane. Voglio assolutamente mettermi in una posizione che mi permetta di tornare in NBA. Ma allo stesso tempo, voglio solo prendere le cose giorno per giorno e concentrarmi sul compito da svolgere e prendere le cose come vengono”.