Ieri notte, in occasione della prima partita stagionale al Fiserv Forum, i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno come di consueto ricevuto l’anello di campioni NBA. Contemporaneamente con la premiazione sono state diffuse sui social le immagini dettagliati del costoso gioiello, come sempre tempestato di pietre preziose.

Sull’anello è rappresentato il classico cervo dello stemma dei Bucks, più il Larry O’Brien Trophy. Sul lato, oltre al nome e numero del giocatore proprietario, è stata incisa anche la scritta “Bucks in 6”. Il risultato delle Finals contro i Suns, diventato un meme per via della vecchia frase di Brandon Jennings durante i Playoff 2013 (in quell’occasione, al primo turno, i Bucks persero però 4-0 contro Miami).

L’anello si può anche “aprire”, all’interno sulla superficie è stato inciso un codice QR. Se si legge tale codice, si viene rimandati ad un video con i momenti memorabili degli ultimi Playoff di Milwaukee.

Il gioiello comprende 50 pietre preziose sui lati, equivalenti agli anni passati dal precedente titolo vinto nel 1971. In più ci sono 16 smeraldi nella parte superiore, che rappresentano le vittorie nei Playoff, e 16 smeraldi tagliati che stanno per i 16 titoli di Division vinti. In più, altre 306 pietre preziose nella parte superiore, rappresentanti le 306 vittorie ottenute sotto la proprietà attuale.