I Milwaukee Bucks hanno licenziato coach Mike Budenholzer

A coach Mike Budenholzer è stata fatale la sconfitta 4-1 nel primo turno dei Playoff contro i Miami Heat, #8 del tabellone ad Est. I Milwaukee Bucks hanno annunciato la separazione dal coach che due anni fa li aveva portati alla vittoria del titolo NBA, in finale contro Phoenix. Budenholzer sedeva sulla panchina dei Bucks dal 2018 e in 5 stagioni ha sempre chiuso con uno dei migliori record della Lega.

È stato però ai Playoff che Budenholzer ha mostrato sempre tutti i propri limiti, fatta eccezione per la vittoria del 2021. I Bucks sono stati eliminati due volte al secondo turno e una volta alle Finali di Conference nella “bolla” di Orlando, oltre al KO al primo round di questa stagione, risultato letale per l’allenatore. Nel 2019 Budenholzer era anche stato votato come Coach of the Year per la seconda volta in carriera.