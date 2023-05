Nikola Jokic dedica un pensiero alle vittime della sparatoria nella scuola serba

L’intera Serbia è in lutto dopo che otto bambini e una guardia di sicurezza sono stati uccisi mercoledì in una tragica sparatoria in una scuola a Belgrado. Un affranto Nikola Jokic ha condiviso alcune parole sentite per le famiglie delle vittime durante un’intervista con i media.

“Sono davvero dispiaciuto per tutto quello che le famiglie stanno passando. È la Serbia, non è mai successo prima. Ero così sorpreso. Pensavo che non potessimo commettere atti del genere, ma mi sbagliavo”.

“I’m really sorry for everything families are going through… It's Serbia, it never happened before… People, kids, they all have some problems… We need to take care of everybody."

Nikola Jokic on the Belgrade shooting.

