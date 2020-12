La distorsione alla caviglia di Ja Morant è grave: previsto un lungo stop

Come si sospettava, è grave la distorsione alla caviglia subita ieri notte da Ja Morant nella partita contro i Nets: la point guard dei Memphis Grizzlies aveva abbandonato il campo nel secondo quarto dopo essere atterrato male. I risultati degli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado, i tempi di recupero di Morant sono stimati in 3-5 settimane.

Memphis Grizzlies guard Ja Morant has suffered a Grade 2 sprain of his left ankle and will miss three to five weeks, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2020