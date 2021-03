I Nets escono dalla corsa a PJ Tucker: rimangono 3 possibili destinazioni

Gli Houston Rockets starebbero chiedendo un giovane talento in cambio di PJ Tucker, secondo The Athletic: i Brooklyn Nets avrebbero quindi definitivamente rinunciato al giocatore dopo aver già firmato Blake Griffin in un ruolo simile, una eventuale trade avrebbe richiesto la cessione di Spencer Dinwiddie.

Sempre secondo The Atheltic, rimarrebbero ora 3 le squadre interessate a Tucker, fuori squadra fino allo scambio o al buyout: Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e Miami Heat. Per il momento Houston ovviamente sta continuando a cercare squadre per una trade, il buyout sarà l’ultima opzione.

