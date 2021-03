Lakers e Nets in testa per Andre Drummond in caso di buyout, ma occhio a New York

A Cleveland continua a tenere banco la questione Andre Drummond, ormai da un mese e mezzo fuori squadra ma ancora ai Cavaliers a 10 giorni esatti dalla trade deadline. Il centro ha un contratto da 28.7 milioni di dollari in scadenza in estate, ma nonostante l’expiring contract l’opzione più probabile sembrerebbe rimanere il buyout.

In caso di buyout, secondo The Athletic, le principali opzioni per Drummond sarebbero Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Una terza franchigia da tenere d’occhio sarebbero però i New York Knicks, disposti ad offrire al giocatore anche un pluriennale se diventerà free agent, fattore che potrebbe dunque fare la differenza. La richiesta di Cleveland in sede di scambio comprenderebbe almeno un asset, come ad esempio una scelta del secondo turno al Draft, ma le altre squadre avrebbero dubbi che riusciranno a ottenerlo, preferendo quindi attendere il buyout.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.