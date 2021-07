I Philadelphia 76ers, dopo qualche settimana di valutazioni, hanno deciso: Ben Simmons è disponibile sul mercato. Secondo Shams Charania, la franchigia sarebbe pronta a valutare offerte per il tre volte All Star e starebbe già ascoltando le proposte di alcune squadre. L’australiano non parteciperà alle Olimpiadi, ma ha promesso che si allenerà per migliorare le lacune evidenti negli ultimi Playoff.

I Sixers vogliono, in cambio di Simmons, almeno un giocatore di livello All Star. Nelle scorse settimane era stato riportato che gli Indiana Pacers avrebbero fatto un’offerta comprendente Malcolm Brogdon, rifiutata però da Philadelphia.