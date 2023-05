I Phoenix Suns si impegneranno a cedere Chris Paul in estate

Chris Paul potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Phoenix Suns in Gara-2 contro Denver, prima di infortunarsi e vedere la sua squadra venire eliminata 4-2 al secondo turno dei Playoff. CP3 gioca a Phoenix dal 2020 e nel 2021 con i Suns aveva raggiunto le sue prime Finals, perse 4-2 contro i Bucks.

Ma Paul, oltre ad essere una delle migliori point guard di sempre, è anche un 38enne che ha dimostrato parecchia fragilità, soprattutto nella post-season e non solo a Phoenix. I Suns, che in estate proveranno a rinforzare il roster intorno a Devin Booker e Kevin Durant, sarebbero pronti a passare oltre. Secondo Tim MacMahon di ESPN, uno dei principali obiettivi estivi dei Suns sarà proprio quello di cedere Paul. Non sarà facile, visto che CP3 ha rinnovato nel 2021 per cifre altissime, che lo porteranno a guadagnare 30 milioni di dollari nella stagione 2024-25, quando avrà 40 anni.

Per fortuna di Phoenix, e forse anche di chi dovesse acquisirlo via trade, dei 30.8 milioni di dollari che dovrebbe guadagnare nella prossima stagione, solo 15.8 sono garantiti, mentre l’ultimo anno di contratto è totalmente non garantito. Un eventuale taglio da parte della franchigia che dovesse fare uno scambio per Chris Paul peserebbe quindi “solo” 15.8 milioni di dollari sul salary cap della prossima stagione.