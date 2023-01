I Pistons partono per Parigi senza Jalen Duren: ha smarrito il passaporto

Jalen Duren nell’ultimo Draft è stato scelto con la 13° chiamata dai Detroit Pistons. In questi primi mesi, non ha avuto alti e bassi, compresa una serie di 7 partite in doppia cifra di rimbalzi. Duren in queste ore non è partito insieme ai compagni per Parigi, dove giovedì i Pistons affronteranno i Chicago Bulls in una partita eccezionalmente disputata fuori dagli USA per i Global Games. La motivazione è quasi comica: come riportato da James Edwards III, Duren ha smarrito il suo passaporto e quindi non è potuto imbarcarsi su un volo internazionale.

Jalen Duren is not currently with the Pistons because the league’s youngest player lost his passport lol. The team is working and hoping to get him here in time for the game. — James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) January 17, 2023

Il lungo, che è il più giovane giocatore attualmente in NBA, spera di poter raggiungere i Pistons in ritardo, non appena con le autorità americane avrà chiarito la situazione, ricevendo un nuovo passaporto.