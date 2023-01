Gianni Petrucci dà i numeri su Banchero: “In Nazionale al 60%”

Gianni Petrucci ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, nella quale ha anche paventato l’idea di ricandidarsi come presidente FIP, nonostante le regole al momento non glielo permettano. Ma il numero 1 della Federazione ha parlato anche di Paolo Banchero, argomento fondamentale per l’Italbasket che verrà. Dopo il viaggio di Gianmarco Pozzecco e Salvatore Trainotti a Orlando per conoscere il ragazzo, di Banchero in Nazionale non si era più discusso.

Ora è stato Petrucci a dare addirittura una sua percentuale di probabilità di vedere Banchero in maglia azzurra in futuro.