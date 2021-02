I risultati dei voti per l’All Star Game dopo due settimane: sorpasso di LeBron James

Forse lui non sarà entusiasta di giocare l’All Star Game, ma i tifosi la pensano all’opposto: LeBron James ha compiuto il sorpasso su Kevin Durant nelle preferenze dei fans nell’ultima settimana ed è attualmente il giocatore più votato in vista della manifestazione del 7 marzo ad Atlanta.

Sia LeBron che KD hanno sfondato il muro dei 4 milioni di voti, così come Steph Curry, ma la stella dei Lakers ha poco più di 100.000 preferenze in più rispetto al collega dei Nets, il quale rimane comunque comodamente davanti a Giannis Antetokounmpo. Tra i virtuali titolari è cambiato ben poco rispetto a una settimana fa, ma Alex Caruso ha fatto capolino al decimo posto tra le guardie più votate ad Ovest.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant continue to be leaders in second round of NBA All-Star Game fan voting. Warriors‘ Stephen Curry and Wizards‘ Bradley Beal leaders at their position too. pic.twitter.com/rCe7VBQp1z

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2021