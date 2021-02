Impresa Piacenza, vittoria sul parquet di Tortona

In principio fu soltanto la 2 B Control Trapani. Adesso, a fregiarsi dell’impresa di avere regalato lacrime a sua maestà la Bertram Tortona, è anche l’Assigeco Piacenza che passa al “PalaOltrepò” di Voghera con il punteggio di 68-63 e riscatta come meglio non avrebbe potuto il duplice stop con Agribertocchi Orzinuovi e Trapani. Il roster di coach Stefano Salieri compie così anche l’operazione aggancio della stessa Agribertocchi al secondo posto con diciotto punti. Una partita ad altalena che si è decisa nell’ultimo quarto, complice la consueta ottima percentuale realizzativa della premiata ditta Carberry- Mc Duffie, stavolta con il primo a prendersi la palma del top scorer. Primo quarto favorevole a Piacenza, poi parità all’intervallo lungo, Tortona avanti a dieci minuti dalla fine e poi affondo finale emiliano.

PRIMO QUARTO – Carberry e Mc Duffie presentano, nel caso qualcuno avesse ancora dubitato della caratura cestistica della coppia, il biglietto da visita nel giro di un paio di minuti calando un 4-0 a favore degli ospiti. Lo stesso Carberry traccia un primo minifossato al 4′ portando in quota i piacentini per 6-2. Fabi e Severini, però, prendono per mano la Bertram e riaffermano la parità. Gajic e Guariglia consentono a Piacenza di mettersi in tasca il primo quarto con il punteggio di 16-14.

SECONDO QUARTO – Poggi dalla lunetta e Molinaro tengono Piacenza a cinque incollature di vantaggio dai padroni di casa, Mascolo e Sanders, però, sfornano una convincente replica. Le due squadre esibiscono un basket di buona fattura, fedele certificazione del merito della posizione di classifica che occupano e si gettano tra le braccia dell’intervallo lungo in perfetta parità: 30-30.

TERZO QUARTO – Tripla di Formenti per il nuovo rialzo di temperatura piacentino, Sanders con una tripla e Tavernelli non se la danno per inteso e sospingono Tortona sul più cinque: 46-41. Due liberi di Guariglia e un acuto di Poggi riavvicinano Piacenza sul 47-45. A dieci minuti dal termine della contesa l’incertezza continua a essere la padrona di casa.

ULTIMO QUARTO – Guariglia sforna un gancio e Piacenza si porta avanti, la replica di Tortona è a un sussurro e arriva con una tripla di Mascolo. Gazzotti mette ulteriore fieno in cascina per i piemontesi tenendoli sul 58-53. Stefano Salieri comprende che, con qualche aggiustamento, l’impresa si possa ancora portare a casa e chiama il timeout per definire in gruppo e nei dettagli la sua idea. Mc Duffie è quello che capisce il concetto prima di tutti e ripropone il verdetto di parità a quota 58. E’ sempre lui a firmare due punti che fanno alzare in quota gli emiliani ma , a due minuti dal termine, Cannon ristabilisce la parità (60-60). La partita diventa vietata ai cardiopatici. Carberry buca il canestro piemontese prima su azione e poi con due tiri liberi, Mc Duffie rifinisce e Tortona replica con una tripla di Sanders. A poco più di dieci secondi dall’ultima sirena Carberry autografa la definitiva vittoria dei Salieri boys per 68-63 visto che poi Sanders non trova gloria sul tentativo di tripla della disperazione.

MIGLIORI IN CAMPO

BERTRAM TORTONA : JALEN CANNON: ancora una volta fà onore al suo cognome anagrafico cannoneggiando il cannoneggiabile, a due minuti dalla fine tiene vive le speranze di Tortona di evitare il secondo scivolone interno stagionale ma non gli basta per arginare il torrenziale finale piacentino.

ASSIGECO PIACENZA: TOBIN CARBERRY: l’asse con Mc Duffie non dà minimo insegno di inceppamento dall’alfa all’omega della gara, e per la verità non soltanto in quest’occasione, talento e freddezza d’esecuzione, in lui, hanno dato vita a un matrimonio felice i cui figli sono i canestri preziosi che sa sfornare per i suoi. E la famiglia si è decisamente allargata.

NUMERI

BERTRAM TORTONA: Tiri liberi 9 su 11, rimbalzi 34 (Severini, Mascolo 7), assist 9 (Mascolo, Tavernelli 3).

ASSIGECO PIACENZA: Tiri liberi 11 su 15, rimbalzi 43 (Guariglia 11), assist 13 (Formenti, Massone 4)

TABELLINO

BERTRAM TORTONA (63): Cannon 18, Sanders 10, Severini 9, Gazzotti 7, Tavernelli 7, Mascolo 7, Fabi 5, Ambrosin, Romano. N.e: Sackey, Graziani, Morgillo. Coach: Marco Ramondino.

ASSIGECO PIACENZA (68): Carberry 18, Mc Duffie 15, Guariglia 12, Poggi 8, Gajic 4, Cesana 4, Formenti 3, Molinaro 2, Massone 2. N.e: Voltolini, Perotti, Jelic. Coach: Stefano Salieri.

ARBITRI

Enrico Bartoli di Trieste, Edoardo Gonella di Genova e Chiara Maschietto di Treviso.