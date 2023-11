Tortona, Mike Daum vola verso l’EuroLega tramite buyout?

Tortona potrebbe presto salutare uno dei suoi migliori giocatori: il club piemontese ha infatti dato all’Anadolu Efes il permesso di trattare con Mike Daum, per liberarlo servirà un cospicuo buyout. La squadra turca, alle prese con un avvio di stagione non semplicissimo, dovrà fare a meno di Derek Willis per un paio di mesi e deve quindi correre ai ripari. Daum, a Tortona dal 2021, è uno dei migliori lunghi del campionato italiano. In questa stagione l’americano classe 1995 sta mantenendo 14.1 punti e 7.1 rimbalzi di media in LBA.

Non è comunque l’unico nome sul taccuino dell’Efes, che dovrà scegliere tra Daum e Justin Gorham, in forza al Rytas Vilnius in Lituania. Il giocatore di Tortona appare però in vantaggio sul connazionale per una prima esperienza in EuroLega.