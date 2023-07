Miles Bridges torna agli Hornets dopo il caso di violenza domestica

Nonostante le tante proteste, Miles Bridges nella prossima stagione tornerà a giocare in NBA nonostante il caso di violenza domestica che lo ha visto protagonista. Un paio di anni fa la sua ex fidanzata lo aveva accusato di averla ripetutamente picchiata, anche davanti ai loro figli, denunciandolo. Nel corso del processo poi Bridges aveva formalmente “accettato” le accuse, di fatto ottenendo uno sconto sulla pena. Nel corso di tutta la stagione 2022-23, il giocatore è rimasto free agent, visto che al momento dello scoppio del caso stava per liberarsi dal contratto reduce dalla miglior stagione in carriera, con la speranza di firmare un contrattone.

I suoi piani sono andati in fumo, ma non la sua carriera NBA che ora sta per riprendere, dopo un anno di assenza. Miles Bridges ha firmato la qualifying offer da 7.9 milioni di dollari da parte degli Charlotte Hornets. Ciò significa che il giocatore sarà unrestricted free agent nell’estate 2025: Bridges e gli Hornets non hanno infatti trovato un accordo sul rinnovo. Nel futuro di Bridges c’è dunque una stagione a Charlotte da quasi separato in casa, destinato a lasciare la franchigia tra un anno e con la possibilità di porre il veto su ogni trade che lo coinvolgerà.

Negli scorsi mesi la NBA aveva inflitto 30 partite di squalifica a Bridges per i fatti extra-campo di cui era stato protagonista. Tuttavia la Lega aveva aggiunto che 20 di quelle 30 partite sarebbero già state considerate scontate alla luce dell’assenza di un anno, non ufficialmente dovuta a qualche provvedimento, ma comunque imposta a Bridges per questioni soprattutto di immagine. Le proteste ovviamente non si placheranno: già in queste ore sono tantissimi i fans che non hanno preso bene la decisione degli Hornets di reintegrare in squadra un giocatore reo di aver picchiato la sua fidanzata.

Nell’ultima stagione prima delle accuse, Miles Bridges aveva mantenuto 20.2 punti e 7.0 rimbalzi di media.